Šolarji na karierni sejem v Mariboru, da spoznajo poklice

Maribor, 7. novembra - Vrsta mariborskih javnih institucij in gospodarstva je ponovno strnila vrste in že drugič v tem letu pripravila Karierni sejem poklicev in izobraževanja, ki bo v petek v Dvorani Tabor. Na njem želijo šolarjem predstaviti različne poklice in jih tako pritegniti tudi v tiste, kjer v regiji manjka kadra.