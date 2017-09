Na Kariernem sejmu v Velenju se predstavlja 32 podjetij

Velenje, 13. septembra - Na Kariernem sejmu, ki danes poteka v Velenju, se predstavlja 32 podjetij, med njimi so Lek, Gorenje, Pošta Slovenije, Metal Ravne, Unior Zreče, Dorssen, Odelo Slovenija, Lasertehnik, Powersery in Spar Slovenija. Kot navaja organizator zaposlitveni portal MojeDelo.com, se za iskalce zaposlitve obetajo številne priložnosti in zanimiva predavanja.