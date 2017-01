Mariborskim šolarjem predstavili priložnosti na kariernem sejmu

Maribor, 27. januarja - Mariborska občina v sodelovanju s tamkajšnjo obrtno-podjetniško zbornico in Štajersko gospodarsko zbornico danes v dvorani Tabor prvič gosti karierni sejem poklicev in izobraževanja za osnovnošolce in srednješolce, ki se odločajo o nadaljevanje svoje karierne poti. Skozi ves dan se bo mladim na sejmu predstavljalo več kot 50 razstavljavcev.