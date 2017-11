Liffovski mednarodno obarvani program letos z dobro slovensko udeležbo

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 7. novembra - Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe, ki bo med 8. in 19. novembrom s filmskim utripom napolnil Cankarjev dom in še nekaj kinov po državi, poleg geografsko in tematsko raznolike bere v 28. izdaji ponuja kar pet slovenskih filmov ter dve manjšinski koprodukciji. Kot vsako leto obiskovalci največ zanimanja kažejo za filme iz Predpremier.