Liffe tudi v 28. izdaji z atraktivno geografsko in tematsko raznoliko ponudbo

Ljubljana, 17. oktobra - V Ljubljano in nekaj drugih slovenskih mest se med 8. in 19. novembrom vrača Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe. Na 28. izdaji bodo skupno prikazali 97 celovečercev in 17 kratkih filmov, programski direktor festivala Simon Popek pa je v tekmovalni program letos umestil kar 11 filmov. Festival bo odprl film Pokliči me po svojem imenu.