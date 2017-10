Janez Burger za STA o filmu Ivan: Mara je sprva popolnoma zmedena, tako kot naša družba

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 27. oktobra - Film Ivan Janeza Burgerja je tik pred premiero na Liffu, mednarodno premiero ter začetkom distribucije doma in v tujini. Burger je za STA o ekstremni vlogi Mare povedal, da je v začetku sicer zmedena, tako kot naša družba, tekom filma pa si za prioriteto postavi otroka. In prav otroci so pregovorno tudi prioriteta družbe. Kaj pa v resnici?