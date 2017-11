Čuš nadaljuje z zbiranjem podpisov za zaprtje trgovin ob nedeljah

Ljubljana, 6. novembra - Nepovezani poslanec Andrej Čuš, ki je v parlamentarno proceduro vložil predlog sprememb zakona o trgovini, po katerem bi bile trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte, nadaljuje z zbiranjem podpisov za podporo predlogu. Ob tem pa socialnim partnerjem, ki želijo to vprašanje rešiti sami, sporoča, da so za to imeli na voljo zadnjih 14 let.