Španija izdala evropski priporni nalog za Puigdemonta

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Madrid/Bruselj, 3. novembra - Sodnica Carmen Lamela je danes izdala evropski nalog za prijetje in predajo odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in štirih odstavljenih katalonskih ministrov, ki so v Belgiji, je potrdilo špansko višje sodišče. Pred tem je Puigdemont napovedal, da je pripravljen sodelovati z belgijskimi oblastmi, ne pa s španskim pravosodjem.