Invalidski sklad lani s štirimi milijoni evrov presežka

piše Polona Šega

Ljubljana, 4. novembra - Invalidski sklad je konec leta 2016 še v okviru Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS zaradi izterjave neplačanih terjatev iz preteklih let in zaradi obresti iz vezave sredstev likvidnostnih presežkov imel presežek v višini štirih milijonov evrov. Prihodkov je bilo približno 23,5 in odhodkov 19,4 milijona evrov.