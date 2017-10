V zvezi društev slepih opozarjajo na pomen dostopnosti informacij za slepe in prilagojenosti infrastrukture

Ljubljana, 15. oktobra - V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob 15. oktobru, mednarodnem dnevu bele palice, opozarjajo na potrebo, da imajo slepi dostop do informacij in storitev ter infrastrukturo, ki jim je prilagojena. Slednje namreč bistveno vpliva na kakovost njihovega življenja ter je predpogoj za njihovo socialno vključenost, so zapisali.