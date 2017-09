Ministrstvo za delo podelilo nagrade za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov

Portorož, 27. septembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je letos prvič podelilo nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Pekarna Pečjak in Steklarna Hrastnik sta prejela listino, s katero sta prejela pravico do uporabe promocijskega logotipa invalidom prijazno podjetje, so zapisali na spletni strani ministrstva.