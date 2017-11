Helikopterske posadke SV oktobra poletele na pomoč 42-krat

Ljubljana, 2. novembra - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske (SV), ki so na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku vsak dan v 15 minutah pripravljene na posredovanje, so oktobra poletela na pomoč 42-krat. Pri tem so prepeljale 50 poškodovanih ali obolelih ter naletele 50 ur, so zapisali na spletni strani SV.