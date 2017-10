Vojaški helikopter septembra poletel na pomoč 22-krat

Ljubljana, 2. oktobra - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so septembra desetkrat poletele na pomoč v gore, devetkrat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, dvakrat za prevoz inkubatorja in enkrat za prevoz organa za presaditev. Pri tem so pripeljale 27 poškodovanih ali obolelih in skupaj letele za 33 ur, piše na spletni strani Slovenske vojske.