Vojaški helikopterji avgusta na pomoč poleteli 74-krat, falcon dvakrat

Ljubljana, 4. septembra - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so avgusta 16-krat sodelovale pri reševanju v gorah, 47-krat poskrbele za nujne helikopterske prevoze, štirikrat prepeljale dojenčka v inkubatorju in sedemkrat sodelovale pri gašenju požarov. Z letalom falcon pa so avgusta na pomoč poleteli dvakrat, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske.