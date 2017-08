V Kočevju okoljevarstveno soglasje za novo Yaskawino tovarno pričakujejo v roku

Kočevje, 1. avgusta - V Kočevju, katerega območje so v japonski korporaciji Yaskawa Electric izbrali za postavitev evropske tovarne robotov, pričakujejo, da bodo okoljevarstveno soglasje, ki je pogoj za začetek v jeseni načrtovane gradnje, dobili v roku. Agencija RS za okolje pa do 14. avgusta sprejema mnenja in pripombe glede dokumentacije za njegovo pridobitev.