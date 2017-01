Država bo Yaskawino tovarno podprla s 5,6 milijona evrov

Kočevje, 30. januarja - Slovenija bo vzpostavitev tovarne, ki jo bo v Kočevju postavila japonska korporacija Yaskawa Electric, podprla s 5,6 milijona evrov sredstev. Zaposlitev bo dobilo od 150 do 200 ljudi, prvi izdelki naj bi iz tovarne prišli jeseni prihodnje leto, so povedali ob današnjem obisku predsednika vlade Mira Cerarja in predstavnikov Yaskawe v Kočevju.