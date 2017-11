V terorističnem napadu v New Yorku osem mrtvih

pripravil Matej Luzar

New York, 1. novembra - New York je v torek zvečer pretresel prvi teroristični napad po 11. septembru 2001. Napadalec je s poltovornjakom na Manhattnu zapeljal v kolesarje in pešce, pri čemer jih je osem ubil, 11 pa ranil. Policisti so ga ustrelili in aretirali. Po napadu so v mestu poostrili varnostne ukrepe, iz sveta pa prihajajo izrazi sožalja in obsodbe napada.