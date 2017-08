Na Viru bodo zagnali kolovoz

Domžale, 30. avgusta - Na Viru v občini Domžale bodo danes odprli nov kolesarski poligon kolovoz, ki ga bodo z otroki in mladostniki zagnali poleg otroškega igrišča. Na poligonu bodo svoje mojstrovine prikazala športna in rekreativna domžalska društva ter demonstrirala pravilno in varno uporabo nove športne pridobitve, so sporočili z občine.