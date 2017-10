Mediji: Predsedniška kampanja Clintonove plačala del preiskav o odnosu Trumpa in Rusije

Washington, 25. oktobra - Predsedniška kampanja demokratke Hillary Clinton in nacionalni odbor demokratske stranke (DNC) sta v času volilne kampanje lani plačala za preiskavo domnevnih povezav tedanjega kandidata republikancev Donalda Trumpa z Rusijo. To preiskavo so potem vključili v razvpiti dosje o Trumpu in Rusiji, ki je postal javen januarja.