Putin zasmehoval obtožbe o ruskem vohunjenju Trumpa med obiskom Moskve

Moskva, 17. januarja - Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes odzval na ameriške trditve, da so ruske obveščevalne službe posnele novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ko je leta 2013 obiskal Moskvo, in si privoščil prostitutke. Rusija je obtožbe že pred tem večkrat zanikala, zdaj je to prvič javno storil še Putin sam.