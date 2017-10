Ameriški preiskovalci o ruski aferi tudi z britanskim vohunom

Washington, 6. oktobra - Preiskovalci posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki skuša priti do dna obtožbam o ruskem vpletanju v ameriške volitve, so opravili pogovor tudi z nekdanjim britanskim vohunom Christopherjem Steeleom. Ta je pripravil razvpiti dosje o Donaldu Trumpu in Rusiji.