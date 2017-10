Megličeva ostaja strokovna direktorica pediatrične klinike

Ljubljana, 25. oktobra - Anamarija Meglič ostaja strokovna direktorica Pediatrične klinike UKC Ljubljana, so sporočili iz UKC Ljubljana. Kot so zapisali, Megličeva zagotavlja, da so otroci, ki se zdravijo na pediatrični kliniki, obravnavani varno in kakovostno. Strokovna direktorica pediatrične klinike ima polno podporo predstojnikov oddelkov klinike, so navedli.