Vodja službe za kardiologijo na pediatriji Vesel odstopil

Ljubljana, 24. oktobra - Vodja službe za kardiologijo na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Samo Vesel je za STA potrdil, da je odstopil s funkcije. Odstopil je, ker vodstvo UKC ni razveljavilo varnostne analize smrti dojenčka, ki kaže na to, da bi bilo smrt možno preprečiti, očitki v analizi pa so leteli na Vesela in Tomaža Podnarja.