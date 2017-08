Zdravnika s kardiologije zanikata očitke iz analize o smrti dojenčka

Ljubljana, 29. avgusta - Zdravnika s službe za kardiologijo Tomaž Podnar in Samo Vesel zanikata očitke iz analize smrti dojenčka oktobra 2015. Podnar je za STA poudaril, da otrok zaradi napake ni imel možnosti preživetja. Opozarja, da pri analizi dogodka ni sodeloval in ni imel možnosti dati svojega pogleda. Zgodbo vidi kot obračun med Rajkom Kendo in Marijo Pfeifer.