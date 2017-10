Evropski parlament po umorjeni malteški novinarki poimenoval novinarsko sobo

Strasbourg, 24. oktobra - Evropski poslanci so se danes v Strasbourgu z minuto molka spomnili nedavno umorjene malteške novinarke Daphne Caruana Galizia. "Daphne je bila zgled in tega ne smemo pozabiti," je poudaril predsednik parlamenta Antonio Tajani. Zato so po ubiti novinarki poimenovali novinarsko sobo v Evropskem parlamentu v Strasbourgu.