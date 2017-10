V Valletti demonstracije po umoru novinarke

Valletta, 22. oktobra - Po umoru do vlade kritične novinarke Daphne Caruana Galizia se je na ulice malteške prestolnice Valletta danes podalo več tisoč ljudi. Zahtevali so pravico in hitro razjasnitev umora, pa tudi konec korupcije v politiki in javni upravi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.