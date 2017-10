Malteški novinarji na shodu po umoru preiskovalne novinarke

Valletta, 19. oktobra - Več sto malteških novinarjev se je danes zbralo na shodu pred parlamentom v Valletti, kjer so vztrajali, da jih ponedeljkov umor malteške novinarke Daphne Caruana Galizia ne bo prestrašil ali utišal. Zagotovili so, da bodo še naprej opravljali svoje delo in osvetljevali področja, ki jih skušajo drugi skriti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.