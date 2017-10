Pahor sprejel novo generacijo mladih raziskovalcev

Ljubljana, 24. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel generacijo mladih raziskovalcev, ki so v tem študijskem letu začeli štiriletno usposabljanje za pridobitev doktorskega naziva. V nagovoru je izpostavil, da smo Slovenci med velikimi sosedi preživeli prav zaradi znanja, učenja in kulture, so v predsednikovem uradu zapisali v sporočilu za javnost.