Predsedniški kandidati na soočenju poudarili vlogo mladih v družbi

Ljubljana, 11. oktobra - Predsedniški kandidati so na današnjem soočanju poskušali nagovoriti mlade, ki jih, kot so pojasnjevali, razumejo kot ključen element razvoja družbe. Pod naslovom Mladi kot temelj razvoja slovenske družbe so naslovili vprašanja participacije mladih, njihove zaposljivosti, opredelili pa so se tudi do ponovne uvedbe obveznega služenja vojaškega roka.