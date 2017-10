Jabolko navdiha tokrat za pogumne prvake srebrne generacije

Ljubljana, 12. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes vročil jabolko navdiha Francu Pergarju, Nadi Herga, Darinki Rakovec in Stanki Premuš, štirim pogumnim upokojencem iz Ormoža, ki so s svojim požrtvovalnim ravnanjem sredi junija med letovanjem na Dolgem otoku na Hrvaškem rešili človeško življenje, so sporočili iz urada predsednika republike.