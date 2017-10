Ptujčani zbrali potrebna sredstva za urgentni center

Ptuj, 24. oktobra - Ptujska podjetja, društva in posamezniki so v akciji zbiranja denarja za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju zbrali nekaj več kot 331.000 evrov. Še 300.000 evrov je dodalo 19 občin Spodnjega Podravja, kar pomeni, da so dosegli zadani cilj. Zdaj je na potezi ministrstvo za zdravje, da začne gradnjo centra.