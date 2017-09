Ptujčani ministrstvo seznanili z zbranimi sredstvi za urgenco

Ptuj, 12. septembra - Ptujski župan Miran Senčar se je z vodstvom tamkajšnje bolnišnice danes sestal z generalnim direktorjem direktorata za zdravstveno ekonomiko Tomažem Glažarjem in mu sporočil, da je Splošna bolnišnica Ptuj uspela zagotoviti lastna sredstva za gradnjo urgence. Kot je dejal, so s tem izničili edini izgovor ministrstva, da do gradnje še ni prišlo.