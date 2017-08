Ptujska bolnišnica odslej s posebno sobo za paliativno nego

Ptuj, 28. avgusta - V ptujski bolnišnici so danes s pomočjo donacije Kluba ptujskih študentov in tamkajšnje območne organizacije Rdečega križa Slovenije (RKS) odprli prvo namensko sobo za paliativno nego, ki bo omogočala več zasebnosti najhuje bolnim pacientom in bivanje najbližjemu svojcu v trenutkih, ko se človeško življenje izteka.