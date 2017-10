Mayeva poziva k ambicioznosti glede brexita, EU h konkretnim stališčem

Bruselj, 19. oktobra - Britanska premierka Theresa May je danes v Bruslju pozvala k ambicioznim načrtom v pogajanjih o brexitu, pri čemer je izpostavila nujnost dogovora o pravicah državljanov. Tudi v odprtem pismu pred odhodom v Bruselj je zagotovila, da so državljani na prvem mestu. EU pa ponavlja, da so za preboj potrebna konkretnejša britanska stališča.