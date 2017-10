Evropski voditelji podprli Madrid glede katalonske krize

Bruselj, 19. oktobra - Številni evropski voditelji, med njimi nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron, so danes podprli španskega premierja Mariana Rajoya pri soočanju s katalonsko krizo. Izpostavili so, da je katalonska kriza špansko notranje vprašanje, ki mora biti rešeno v okviru španske ustave.