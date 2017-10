Državni zbor sprejel novelo zakona o tujcih

Ljubljana, 17. oktobra - Državni zbor je s 46 glasovi za in 22 proti sprejel novelo zakona o tujcih, ki med drugim uvaja enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela. Še pred tem je zavrnil dopolnilo SDS, po katerem bi tujci, ki imajo priznano subsidiarno zaščito pravico do združitve z družino dobili šele po petih letih.