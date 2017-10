Odbor skozi noveli zakona o tujcih in zakona o glavnem mestu

Ljubljana, 4. oktobra - Odbor DZ za notranje zadeve je za drugo obravnavo na plenarni seji DZ pripravil predloga novel zakona o tujcih in zakona o glavnem mestu. Prvi predlog naj bi poenostavil delo tujih sezonskih delavcev in omejil pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje, če se tujec izobražuje, drugi predlog pa bi Ljubljani zagotovil stabilnejše financiranje.