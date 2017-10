Pri noveli zakona o tujcih največ polemik glede pravice tujca do združitve z družino

Ljubljana, 17. oktobra - DZ je opravil razpravo o predlogu novele zakona o tujcih. V razpravi so največ polemike povzročile določbe o tem, kdaj ima tujec s subsidiarno zaščito pravico do združitve z družino. Po predlogu takšno pravico pridobi takoj, ko mu je zaščita priznana za več kot eno leto, medtem ko SDS predlaga, da bi to pravico pridobil šele po petih letih.