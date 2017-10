Mayeva in Juncker za pospešitev pogajanj o brexitu

Bruselj, 16. oktobra - Britanska premierka Theresa May in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sta se po delovni večerji v Bruslju zavzela za pospešitev pogajanj o brexitu v prihodnjih mesecih. Večerja je potekala v "konstruktivnem in prijateljskem vzdušju", sta še zapisala v skupni izjavi.