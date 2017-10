S silhuetami v DZ opozorili, da rak na dojkah niso zgolj številke

Ljubljana, 16. oktobra - Akcijam ozaveščanja o raku dojk so se v rožnatem oktobru pridružili tudi v državnem zboru. Skupaj z združenjem Europa Donna so odprli instalacijo silhuet, ki predstavljajo obolele in umrle za rakom dojk v enem letu. Z akcijo so želeli opozoriti, da rak niso le številke, temveč da zaradi te bolezni trpijo resnične osebe.