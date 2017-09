S projektom Roza za opolnomočenje žensk z izkušnjo raka dojk in rodil

Ljubljana, 28. septembra - Pri zdravljenju raka dojk se pojavljajo številne vrzeli, ki jih javno zdravstvo ne pokriva v celoti, so danes opozorili v združenju za boj proti raku dojk Europa Donna pred začetkom rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk. Kot so napovedali, začenjajo projekt Roza, s katerim želijo opolnomočiti ženske z izkušnjo raka dojk in rodil.