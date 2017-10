V središču rožnatega oktobra bo kakovost življenja po zdravljenju raka dojk

Ljubljana, 1. oktobra - V središču letošnjega rožnatega oktobra, svetovnega meseca ozaveščanja o raku dojk, bo pomen kakovosti življenja tako za manjše tveganje za bolezen kot tudi za ženske, ki so zbolele. Številne aktivnosti in dogodki bodo izpostavljali zdravo prehrano, ustrezno telesno aktivnost, pozitivno naravnanost in pomen rednega mesečnega samopregledovanja.