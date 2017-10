Izkoriščanje umetne inteligence eno pomembnejših vprašanj v digitalni dobi

Ljubljana, 13. oktobra - Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je danes priredila konferenco o izzivih in pasteh enotnega digitalnega trga. Na prvem omizju, na katerem sta sodelovala tudi evropska poslanca Lojze Peterle in Franc Bogovič, so odprli nekaj pomembnih vprašanj, med drugim o nadomeščanju ljudi z roboti ter meji med regulacijo in svobodo.