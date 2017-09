Evropski ministri v Tallinnu neformalno o energetiki in prometu

Tallinn, 21. septembra - Ministri EU, pristojni za energijo in transport, so se sestali na neformalnem zasedanju v estonskem Tallinu, kjer so med drugim govorili o oblikovanju trga z električno energijo ter vzpostavitvi vseevropskega prometnega omrežja. Dvodnevnega srečanja, ki se je zaključilo danes, se je udeležil tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.