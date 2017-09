Odprava stroškov gostovanj operaterje vodi v nove naložbe

Bruselj, 30. septembra - Minilo je prvo poletje, odkar so bili v EU odpravljeni dodatni stroški uporabe mobilnega telefona v tujini, in v Evropski komisiji ugotavljajo, da uporabniki poznajo nova pravila ter začenjajo spreminjati svoje navade med potovanji prek meja. Mobilni operaterji opažajo znatno povečanje podatkovnega prometa in načrtujejo naložbe v svoja omrežja.