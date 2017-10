Na Visu končali snemanje nadaljevanja filma Mamma mia

Zagreb, 12. oktobra - Filmska ekipa celovečernega filma Mamma Mia! Here We Go Again je po 24 snemalnih dneh končala načrtovano delo na dalmatinskem otoku Vis. Zaradi snemanja nadaljevanja filmske uspešnice iz leta 2008 so se na Visu mudili svetovno znani igralci, kot so Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia in Amanda Seyfried.