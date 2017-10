Colin Firth okrepil filmsko ekipo Mamma mie na Visu

Zagreb, 2. oktobra - Slavni britanski igralec Colin Firth je v nedeljo prispel na splitsko letališče, nato pa se je z ladjo odpravil na otok Vis, na katerem snemajo celovečerec Mamma Mia! Here We Go Again. Na Vis so pred Firthom prispeli že njegovi kolegi Pierce Brosnan, Andy Garcia, Amanda Seyfried, Christine Baranski in Julie Walters.