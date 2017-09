Pierce Brosnan se je pridružil filmski ekipi na Visu

Zagreb, 28. septembra - Slavni igralec Pierce Brosnan se je pridružil filmski ekipi na dalmatinskem otoku Visu, na katerem snemajo celovečerec "Mamma Mia! Here We Go Again". Brosnan je v sredo ob prihodu na splitsko letališče pozdravil zbrane s simulacijo streljanja iz pištole, s čimer je spomnil na svojo vlogo najbolj znanega filmskega tajnega agenta Jamesa Bonda.