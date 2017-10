Konferenca arhitektov in gradbenikov v znamenju desetletnice študija arhitekture v Mariboru

Maribor, 12. oktobra - Letošnja konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije, ki jo že peto leto prireja Svetovni slovenski kongres, poteka v znamenju 10. obletnice študija arhitekture v Mariboru. Ob tej priložnosti so v goste povabili arhitekte in druge strokovnjake, ki so pomagali pri zagonu in izvajanju tega študija.