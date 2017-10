Ptujska oblast odločena nadaljevati projekt ureditve tržnice

Ptuj, 3. oktobra - Ptujski svetniki so na ponedeljkovi skupni seji delovnih teles razpravljali tudi o prihodnji ureditvi mestne tržnice in s tem povezanim nezadovoljstvom dela občanov zaradi načrtov poseka nekaj starejših dreves. Projekt so večinsko ocenili kot dober, zato bo mestna občina nadaljevala z njim ter si hkrati prizadevala za kompromis s civilno pobudo.